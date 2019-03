La Matinale – Nucléaire & Toute la mémoire du monde // 18.03

Au programme de cette Matinale de 19h, la crise du nucléaire à une heure où les Etats-Unis et de la Russie ont annoncé leur retrait du Traité sur les Forces nucléaires à portée intermédiaire. On revient sur ce sujet avec Paul Quilès, ancien ministre de la défense de 1985 à 1986. Il est aujourd’hui président d’Initiatives pour le Désarmement Nucléaire mais aussi co-auteur, avec Jean-Michel Collin et Michel Drain, le livre L’illusion nucléaire, La Face cachée de la bombe atomique, disponible aux éditions Charles Léopold Mayer.

En deuxième partie d’émission, on s’intéresse à Toute la mémoire du monde. Ce 7ème festival international du film restauré, qui s’est tenu du 13 au 17 mars à la Cinémathèque Française. Pauline de Raymond, programmatrice du festival, est avec notre invitée pour revenir sur ces quatre jours où furent projetés une centaine de films. Ces films étaient accompagnés de masterclass, accueillant Nicolas Winding Refn, Jerzy Skolimowski ou encore Garrett Brown.

Et que serait la Matinale sans ses reportages : Charlotte, de notre partenaire Radio Parleur, s’est rendue pour nous à la Marche pour le Climat du vendredi 15 mars. Et Gloria nous rapporte sa rencontre avec Arash Derambarsh, et auteur du livre Tomber 9 fois, se relever 10.

Présentation : Simon Marry / Co-interview : Lucas Aubry / Reportages : Radio Parleur et Gloria Fataki / Réalisation : Tiphaine Albessard / Coordination : Bettina Lioret / Web : Simon Marry