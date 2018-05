La Matinale – Nouveaux prolétaires & StopAndGo // 02.05

Prolétaire. C’est un terme qu’on n’entend plus beaucoup. Parce que plus personne ne se revendique du prolétariat ? Ou parce qu’on ne sait plus quoi mettre derrière ce terme ? On revient sur les bases avec Sarah Abdelnour, autrice de « Les nouveaux prolétaires », publié aux Editions Textuel, et on parle emploi, travail, organisation collective et conscience de classe.

« C’est vrai que les classes populaires ont un peu plus de mal à s’organiser qu’avant. Mais il continue d’y avoir de la protestation et de l’organisation collective. Ce qui manque beaucoup c’est le relais vers la classe politique. »

Et en deuxième partie, le festival Hit The Road 2018 investit le studio de Radio Campus Paris ! L’association StopAndGo de Sciences Po Paris, fervents auto-stoppeurs, organise la 4ème édition de son festival d’été. Rémy, Margaux et Marine vous donnent rendez-vous du 19 au 21 mai. Le concept ? Vous partez d’où vous voulez en France, en stop, destination : le Morimont en Alsace. Une fois sur place, conférences sur le thème du voyage, bière locale et concerts. Sans oublier le rallye découverte du dimanche aprem pour découvrir les environs, toujours en stop. Si vous ratez ce rendez-vous, sachez qu’ils organisent des voyages toute l’année, vers des contrées plus lointaines (Laponie, Monténégro) !

Côté reportages, on écoute l’interview de Léa Sébastien, auteure avec le collectif Des plumes dans le goudron (Anahita Grisoni, Julien Milanesi, Jérôme Pelenc) de l’ouvrage « Résister aux grands projets inutiles et imposés ». Leur analyse ? A Notre-Dame-des-Landes, Bure, et partout ailleurs en Europe, les résistances citoyennes ont un potentiel de repolitisation et de transformation de la société important. Ça vous étonne ? Nous, non. Le podcast de la deuxième partie d’interview, qui n’a pas été diffusée en direct, est disponible sur le player ci-dessous !

Présentation : Elodie Hervier / Réalisation : Eliott Janon / Co-interview : Gabrielle Bayer et Nina Beltram / Chroniques : Nina Beltram / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard