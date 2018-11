La Matinale – #NousToutes, journalistes & Projet Murmure // 22.11

Au sommaire de cette Matinale de 19h, on prépare la Marche contre les violences sexistes et sexuelles, qui se déroulera ce samedi 24 novembre dans les rues de Paris, aux côtés des journalistes Aude Lorriaux et Agathe Ranc, qui nous annonce en exclusivité qu’elles publierons demain une tribune intitulée « #NousToutes, journalistes, marcherons le 24 novembre ». L’occasion de dénoncer les inégalités homme-femmes et les violences sexuelles qui existent aussi au sein des rédactions.

« La moitié des journalistes en France sont des femmes, mais seulement 30% des rédacteurs en chef sont des hommes. Ça montre bien qui à la parole dans les médias français. »

On accueillera ensuite Pierre-Marie Dru et Dimitri Lacourte, membres de l’équipe du MurMure, projet de réhabilitation de l’ancien transformateur électrique situé au 67 boulevard de Charonne, Paris 11e. S’il remporte l’appel d’offre de la Mairie de Paris à la mi-décembre, « MurMure » pourrait devenir un lieu de référence qui abritera une offre complète d’infrastructures de haute qualité pour l’écoute, la diffusion de son et d’image, l’enregistrement, la production et la postproduction.

« Ce lieu permettra d’enregistrer dans les meilleures conditions une bande son le matin, de chercher la perle rare parmi les vinyles entre midi et deux, de participer à une masterclass de musique de film l’après-midi, d’assister à un dîner-concert le soir, d’enregistrer une émission de radio… »

Ce n’est pas tout, puisque Léo Thomas, nous fera part de ses déambulations au festival Médias en Seine par le billet d’un reportage. Enfin, Prisca Da Costa, de notre partenaire Radio Parleur, reviendra sur le sort des 102 interpellés du lycée Arago, une affaire qui s’est déroulée en mai dernier et dont les protagonistes attendent l’audience le 4 décembre prochain.

Présentation : Simon Marry / Co-interview : Bettina Lioret / Reportage et chronique : Léo Thomas & Prisca Da Costa/ Réalisation : Emily Vallat / Web : Bettina Lioret / Coordination : Bettina Lioret