La Matinale – Néo-autoritarismes & Amours Solitaires // 05.11

Au programme de cette première Matinale de 19h de la semaine, on commence avec un gros morceau : que se passe-t-il dans le monde ? Pourquoi les élections installent-elles des Trump et autres Erdogan au pouvoir, au détriment de valeurs humaines et sociales qui avaient jusque-là le vent en poupe ? On accueillera pour en parler Michel Duclos, ancien ambassadeur en Syrie et conseiller politique en URSS et membre de l’Institut Montaigne, qui a d’ailleurs proposé un dossier sur ces « néo autoritarismes ».

« On voit que le phénomène des démocratie se dégrade, et commence à adopter des traits dictatoriaux. Cela donne des dirigeants, autoritaires, qui gardent une capacité d’attraction. »

En deuxième partie d’émission, on se glissera dans la messagerie de notre invitée, Morgane Ortin, créatrice du compte Instagram “Amours Solitaires”. Un recueil 2.0 de mots d’amour, de mots doux, de déclarations, mais aussi d’appels à l’aide, de cris solitaires et de coeurs brisés… le tout désormais recensé dans un livre, disponibles aux éditions Albin Michel.

« Avant, c’était le sexe qui était transgressif, de nos jours c’est plutôt le sentiment. J’aimerai faire en sorte qu’aucun des deux ne le soient. »

Côté chroniques, Olivier viendra nous parler de Fahrenheit 451 en version livre audio. Et pour finir l’émission sur une note toujours joyeuse, Pitoum viendra nous parler de la nouvelle loi sur le secret des affaires.

Présentation : Charlotte Viguié / Co-interviews : Bettina Lioret et Sin / Chroniques : Olivier Delaporte et Pitoum / Réalisation : Antonin Simard / Web : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret