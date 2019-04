La Matinale – Narcotrip et Pauline Lecerf // 24.04

Les drogues et les dangers d’une consommation non régulée constituent le premier sujet de la Matinale de ce soir, puisque notre invité, le journaliste Joachim Barbier, vient de publier le passionnant “NarcoTrip” (Flammarion), une série de dix reportages au cœur du narcotrafic, des plus petits consommateurs au plus grands trafiquants.

Pauline Lecerf sera notre deuxième invitée: artiste émergente qui aime imaginer des formes entre » le super précis et le super flou », ce sont ces mots, elle participera au Salon de Montrouge (du 27 avril au 22 mai) qui met en avant la jeune création contemporaine dès vendredi au Beffroi. Elle y proposera l’atelier « Tomber oui, souffrir non », une activité pour apprendre à tomber sans se faire mal animée par les membres de l’association Pink Parkour.

Et pour ponctuer cette émission, on écoutera aussi deux formats courts stars de Radio Campus Paris : Double Vie et Ma ligne de chance.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interviews : Léa Hurel / Formats courts: « Double vie » et « Ma ligne de chance » / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret / Web : Léa Hurel