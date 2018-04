La Matinale – Morts dans la rue & Make Sense Festival // 11.04

Ce soir la Matinale s’intéresse à celles et ceux qui vivent et meurent sous nos yeux, tout en restant anonymes. Le collectif Morts de la Rue, dont nos invitées Evelyne et Samia font partie, s’occupe de recenser les décès qui ont lieu dans la rue, et organise annuellement un hommage aux morts dans nos rues, en leur construisant des tombes éphémères le temps d’une journée. Comment les personnes qui décèdent dans la rue (ou dans des lieux non prévus pour l’habitation) sont-elles prises en charge par l’Etat ? Les services funéraires sont-ils en mesure de prévenir les proches et connaissances des personnes décédées ? Evelyne, épidémiologiste au sein du collectif, nous explique quelles sont les causes à imputer aux décès de la rue.

« Pour la moitié des personnes qui décèdent, nous ne connaissons pas la cause du décès. »

En deuxième partie, place au Make Sense Festival, qui à travers un programme varié, veut rapprocher les communautés Make Sense présentes dans 70 pays. Marie Chaleyssin et Alpha, bénévole pour le festival, nous parlent de cet événement mettant à l’honneur l’innovation et l’engagement. Le but est de donner des outils aux personnes souhaitant s’engager dans certains combats. Les thèmes de l’édition 2018 qui seront mis à l’honneur à cette date correspondent à certains des objectifs du développement mis en avant par l’ONU : changement climatique, accueil des migrants, alimentation, et inclusion numérique.

« C’est un festival consacré à l’engagement à la sensibilisation. Ce n’est pas un festival dédié aux gens qui sont déjà initiés. »

Côté reportages, Olivier nous parle de la fédération française de voile qui organise sur le lac de Créteil une initiation à la voile pour les non-voyants, tandis qu’Inès et Elodie nous donnent leurs impressions de la pièce « La Course« , présentée au Théâtre de la Reine Blanche, qui se pose des questions sur la drôle obsession de notre temps : le running.

Présentation : Camille Molza / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Cécile Agius / Chroniques : Olivier et Inès Edel Garcia et Elodie Hervier / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard