La Matinale – Moelle osseuse & Parcours dans le monde // 15.04

En première partie d’émission, Radio Campus Paris a accueilli la docteure Michèle Villemur, médecin responsable du Pôle Collectes Mobiles au sein de l’établissement français du sang. Spécialiste du don de moelle osseuse, elle sensibilise à la nécessité de devenir donateur, dans le cadre de la semaine dédiée à cette cause qui a eu lieu du 1er au 7 avril 2019.

On privilégie les greffes venant d’hommes de moins de 35 ans

En seconde partie d’émission, Elise Baubau et Séverine Cornet sont intervenues pour aborder l’action de leur association, « Parcours dans le monde ». Ce facilitateur de mobilité qu’elles ont cofondé encourage et aide des jeunes défavorisés à créer leur projet et s’immerger à l’international.

On élabore des projets en fonction de l’envie du jeune, qui ne parle pas forcément anglais et n’est pas fortuné