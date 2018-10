La Matinale – Mid-terms & « ClapCharts » // 18.10

Ce soir nous partons aux Etats-Unis où auront lieu le 6 novembre les élections de mi-mandat. L’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants sera renouvelé, ainsi qu’un tiers des 100 sièges du Sénat américain. Alors que Trump reste relativement impopulaire aux Etats-Unis, on pourrait croire que les démocrates l’emporteraient facilement ; ce n’est pas si simple. On en parle ce soir avec Jean-Eric Branaa, il est maître de conférences à l’Université de Paris II, et chercheur associé à l’IRIS.

« La plupart du temps, les américains se désintéressent des « mid-terms », cette fois-ci on s’attend à un réel élan de participation. »

En seconde partie d’émission, on vous parle d’une application pas comme les autres, « ClapCharts » qui vous fera découvrir des playlists de nouveautés musicales et qui permet surtout à de jeunes artistes en devenir de diffuser leur musique. On reçoit les co-fondateurs: Axel Destagnol et Joachim Mercier pour décortiquer cette nouveauté.

« On vient présenter des artistes à des auditeurs qui ne les connaissent pas encore. »

Enfin, nos journalistes nous abreuvent de chroniques en tous genres: Léo Thomas nous parle du nouveau film d’animation de Michel Ocelot. On revient également sur la perquisition qui s’est déroulée chez la « personne sacrée » de… Simon Marry.

Présentation : Alban Barthélemy/ Co-interviews : Vincent Michel et Bettina Lioret / Chronique : Léo Thomas et Simon Marry/ Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Bettina Lioret