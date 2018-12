La Matinale – Mid-season Finale // 20.12

Non, vous n’écoutez pas un nouveau numéro de Chablis Hebdo (demain à 19h sur le 93.9FM) mais bien la Matinale de 19h !

Ce soir, toute la rédaction, ou presque, de Radio Campus Paris a mis les petits plats dans les grands pour cette dernière émission… de l’année. Non, nous ne parlerons pas de la démission du premier Ministre Belge. Nous ne parlerons pas non plus du fait qu’Emmanuel Macron soit toujours vivant, sujet beaucoup trop douloureux. Et, non, nous ne parlerons pas non plus de Lil Peep, en dépit de la passion de Jacques, qui siège en studio, pour l’artiste défunt.

On va revenir tous ensemble sur les moments qui nous ont marqué en ce début de saison de la Matinale de 19h. Et on parlera bien sûr d’actualité, avec des chroniques d’Elodie, Morgane, Ugolin et Lucas. Le tout saupoudré de quiz concoctés par Bettina, Jacques, ainsi qu’un sel ou poivre…

Présentation : Simon Marry / Chronique : Elodie Hervier, Morgane Protas, Ugolin Crepin-Leblond & Lucas Aubry / Quiz : Bettina Lioret, Jacques Bouillié & Simon Marry / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Bettina Lioret / Web : Simon Marry