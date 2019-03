La Matinale – Métaux lourds & Longueur d’ondes // 28.03

Au programme de la Matinale de ce soir, nous abordons la question de la transition énergétique et la problématique des métaux rares. Les technologies dites “propres” sont-elles aussi propres qu’on le pense ? Guillaume Pitron, auteur de “La face cachée de la transition énergétique et numérique” aux éditions Les Liens qui Libèrent, est avec nous pour en parler.

La vraie transition, c’est la transition des modes de pensée. Il s’agit d’une transition culturelle qui doit nous faire consommer autrement. »

En deuxième partie d’émission, on s’intéresse au spectacle Longueur d’ondes, de la compagnie Trois-six-Trente, et de son projet de création d’une web radio à l’initiative de femmes habitant La Courneuve. Pour l’occasion, Fanny Duwez, chargée de communication à Houdremont et coordinatrice du volet d’action culturelle autour de Longueur d’ondes est à notre antenne.

« Radio Lorraine Cœur d’acier, c’était une expérience collective d’émancipation, un véritable outil démocratique et cette expérience a beaucoup à apprendre aux jeunes d’aujourd’hui, sur la prise de parole collective ».

Cette émission sera ponctuée par le reportage de notre partenaire Radio Parleur sur la dernière manifestation des Gilets jaunes, et du reportage de Colleen, qui nous parlera de la pièce “The Great Disaster”.

Présentation : Kathleen Frank / Co-interview : Hugues Marly/ Reportages: Radio Parleur & Colleen Guérinet / Réalisation : Swann Blanchet / Coordination & web : Bettina Lioret