La Matinale – Mercycle et Bureau des Mystères // 23.04

Au programme de cette Matinale de 19h, le projet Mercycle : un tour de France agricole et éco responsable pendant 6 mois ; pour recueillir les freins et leviers de la transition écologique. Le tout à vélo ! On revient sur ce sujet dans un instant avec Clémence, 26 ans, diplômée en études d’agronomie, qui est à l’initiative du projet. Elle communique déjà ses aventures sur les pages Facebook et Instagram de Mercycle, ainsi que sur une chaîne YouTube dédié au projet :

En deuxième partie d’émission, on accueille Mathias, journaliste et co-auteur avec Charles du livre Le Bureau des Mystères : un recueil de trente histoires étranges et effrayantes disponible aux éditions Flammarion. Ce livre est un dérivé du podcast du même nom, anciennement produit par le label Riviera Ferrailles.

Ce n’est pas tout, puisque cette émission est ponctuée un reportage de Martin, de notre partenaire Radio Parleur, sur l’action de désobéissance civile pour le climat qui s’est tenue vendredi. Enfin, Eliott, aventurier de l’alphabet qui ne se nourrit que d’humour et d’eau fraîche, conclut l’émission avec sa chronique.

Présentation : Simon Marry / Co-interviews : Bettina Lioret et Elodie Hervier / Reportage : Radio Parleur / Chronique : Eliott Janon / Réalisation : Philip Fisher / Coordination : Bettina Lioret / Web : Simon Marry