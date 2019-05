La Matinale – Mémoire de l’esclavage & Oreilles Curieuses //06.05

En première partie d’émission, on s’intéresse aux Commémorations de la « Journée Nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions » fixée au 10 mai. La Délégation Générale à l’Outre-Mer de la Ville de Paris a proposé aux Mairies d’arrondissement de mettre en place des projections-débats en relation avec la thématique du 10 mai. Notre invitée, Clara Poincaré est chargée de mission culture au sein de la Ligue de l’Enseignement à Paris. Elle nous explique l’intérêt de telles commémorations dans un pays ou l’esclavagisme est quasi- absent des programmes scolaires. 10 projections-débats seront donc proposées tout au long du mois de mai 2019 avec pour ambition de sensibiliser l’ensemble des Parisiennes et des Parisiens à l’histoire de l’esclavage, à ses conséquences, mais aussi d’inviter au rassemblement de toutes et tous à défendre les libertés fondamentales et universelles et à lutter contre les discriminations. Toutes les informations (films, dates, lieux, horaires) sont disponibles sur le site : www.ligueparis.org. Chacune de ces projections est gratuite et ouverte à tou·tes.

« Pendant 150 ans, il y a eu une mise sous silence de l’esclavage et du colonialisme alors que ça fait partie de notre Histoire (…) En France, on a plus de facilité à parler de l’esclavage aux Etats-Unis. »

Et en seconde partie, Elodie Hervier, Secrétaire du Conseil d’Administration de Radio Campus Paris nous présente Oreilles Curieuses, le concours de création sonore de Radio Campus Paris organisé du 13 mars au 26 mai 2019. Ouvert à tou·te·s les francilien·e·s, on vous invite à réaliser une création de 5 minutes sur un des thèmes proposés. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire bit.ly/OREILLESrcp2019 puis envoyez votre création sonore au format .mp3 ou en .wav par courriel (secretaire@radiocampusparis.org) avant le 26 mai 2019.

Pour l’occasion, Radio Campus Paris (93.9FM) organise le jeudi 9 mai 2019, un apéro d’écoute à La Gaîté Lyrique en compagnie de David Christoffel, auteur de documentaires radiophonique et de créations sonores, comme invité d’honneur. La soirée sera précédée à 18h d’un atelier de 45 minutes réservé aux participant·e·s du concours.

« La création sonore, c’est beaucoup d’artisanat, on apprend vite, c’est beaucoup plus simple que ce que l’on imagine. »

Côtés chroniques, comme chaque premier lundi du mois, Olivier Delaporte nous parle de sa pépite livre audio, ce soir il nous raconte « Chien loup » de Serge Joncour et puis Eliott Janon – et ses quelques dizaines de personnages- nous parle de Léonard de Vinci, en italien ou presque…

Présentation : Lucas Aubry/ Co-interview: Hugues Marly/ Chroniques: Olivier Delaporte & Eliott Janon/ Réalisation : PH Dimitriu / Coordination & Web: Bettina Lioret