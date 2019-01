La Matinale – Médias en RDC & Les frigo solidaires // 07.01

Au programme de cette matinale, on s’intéresse à la République Démocratique du Congo, dont le qualificatif démocratique semble se vider de toute substance. Une élection, dont les résultats sont à ce jour reportés, et des médias censurés, dont RFI qui n’émet plus sur le territoire. Pour en parler, nous recevons Florence Morice, correspondante pour RFI en RDC, dont l’accréditation n’a pas été renouvelée par les autorités, et Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters Sans Frontières.

« Dès qu’il y a une crispation politique, cela se traduit par des entraves au travail des journalistes de RFI (…) Il y a une préméditation de la stratégie de censure depuis le début de cette élection. » (Arnaud Froger)

En deuxième partie d’émission, Dounia Mebtoul, créatrice de l’association Les frigos solidaires et jeune restauratrice propriétaire de La cantine du 18ème, sera avec nous par téléphone, pour discuter de cette initiative.

« J’ai découvert les frigos solidaires à Brixton, ça existe en Allemagne, en Arabie Saoudite… »

Et puis les chroniques: à 19h34, notre livre audio du mois pour Olivier, »La Ferme des animaux », ce soir, et en clôture d’émission, Pitoum qui élucubre, comme chaque semaine, son spleen et ses révoltes aux oreilles des auditeurs, une opération radiophonique que je n’hésiterais pas à qualifier d’olive verte tendrement plongée dans le martini de cette antenne. Vous écoutez la matinale de 19h, toutes voiles dehors sur le 93.9FM.

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Nicolas Balg & Antoine Larcher/ Chroniques : Olivier Delaporte & JPitoum / Réalisation : Mickael Bernard/ Coordination & Web: Bettina Lioret