La matinale – Malbouffe & Déchets radioactifs // 27.02

Au programme de cette matinale, on reçoit en première partie Loïc Prud’homme, député la France Insoumise de la 3ème circonscription de Gironde, dont la proposition de loi concernant la malbouffe vient d’être votée à l’Assemblée Nationale, après une amputation conséquente.

« Aujourd’hui 30% des Français, c’est à dire 20 millions de personnes, souffrent de maladies liées à la malbouffe » – Loïc Prud’homme

Dans la deuxième partie de l’émission, on parlera de “Regards sur les déchets radioactifs”, concours de courts-métrages organisé dans le cadre du festival du film scientifique Pariscience en partenariat avec l’Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’Andra. Pour cela, on reçoit Sophie Muzerelle, responsable “audiovisuel” de l’Andra et deux anciens lauréats, Sarah Vaillant, qui a remporté l’édition 2018 avec son film “28, 78 ans”, et Béranger Thouin, gagnant de l’édition 2017 avec son court-métrage “Pierre et le Tigre”.

« Travailler avec une contrainte c’est intéressant, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et à produire un film rapidement » – Sarah Vaillant

Côté chronique, Louis Scocard, et un reportage de Coleen Guérinet.

Présentation : Hugo Passard / Co-interviews : Daphné Deschamps / Chroniques : Louis Scocard / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Antonin Simard / Web : Daphné Deschamps