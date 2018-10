La Matinale – Mal de dos & cARacTères //15.10

Le « mal de dos” est, en France, la première cause d’invalidité chez les moins de 45 ans, la première cause d’arrêt de travail et la première cause de maladie professionnelle. Les patients sont-ils bien pris en charge par le circuit médical ? Sylvie Bouchard, patiente-experte en lombalgie, est avec nous par téléphone pour évoquer la maladie dont elle a souffert de manière chronique pendant plus de 20 ans. Épuisée par les nombreuses opérations qu’elle a subi, elle a décidé de combattre à sa manière son mal de dos. Grâce à la natation, contre indiquée par les médecins, elle retrouve la santé et s’emploie désormais à transmettre son expérience à d’autres patients. Puis, Valérie Boneu, kinésithérapeute en exercice à Paris, donne son avis en studio sur cette rémission hors du commun.

« La douleur, j’ai réussi à la combattre toute seule. C’est moi qui ait trouvé la solution. »

En seconde partie d’émission, les femmes-artistes sont à l’honneur avec l’association cARacTères. A travers des interviews, des vidéos et des articles, les contributeurs rendent à de nombreuses artistes la visibilité qu’elles méritent. Pour en parler, on accueille deux ambassadrices de cette association: Bianca de Sangro, Présidente et Co-Fondatrice et Lucie Barral, Chargée du pôle adhérent et de la documentation.

« On a été choqué par l’affaire Weinstein. L’idée c’était d’agir et de mettre nos compétences en Histoire de l’art, au service de la cause des femmes. »

Côté chronique, Lucas Aubry nous présente les actus étudiantes à ne pas manquer, tout en nous parlant de bien d’autres choses !

Présentation : Simon Marry / Co-interviews : Erwan Duchateau et Lola Bertet / Chronique : Lucas Aubry / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Coordination : Bettina Lioret / Web : Anna Péan