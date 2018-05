La Matinale – Mai 68 Le Jeu & Formatova // 03.05

Êtes vous prêts à remonter dans le temps pour vous plonger en plein Mai 68 ? C’est que propose l’application Mai 68 Le Jeu, histoire interactive se déroulant sur tout le mois à travers le regard d’un étudiant de l’époque encore « vierge politiquement ». Pour en parler, on reçoit Julien de Saint Phalle et Félix Uhel, deux des quatre journalistes et réalisateurs à l’origine de cette application.

« On voulait reproduire l’ambiance de l’époque. On essaie, avec des archives, avec les dialogues, de voir que le joueur retrouve tout ce qui se passe en 68, qu’il ait la bande son de Mai 68. »

Formatova est une association promouvant le cinéma et les arts visuels dans l’espace public en Europe. C’est dans ce but qu’elle organise chaque année depuis 2016 un concours de court-métrages connu sous le nom d’Intercultural Visual Form. Pour parler de sa troisième édition qui se déroulera en France, en Belgique et en Pologne, on accueille Awa Touré, membre de l’association, ainsi que Fasto, réalisateur du film Nouveau Regard sélectionné cette année.

« Il y a eu une scission entre une élite, qui s’est approprié des codes, qui a dictée une manière de créer de la culture, de dire ce qui est beau ou pas. Mais c’est à chacun de chercher sa propre version du beau. »

Côté chroniques, Vincent nous parle du livre de Paul Auster: 4,3,2,1 tandis que Radio Parleur nous propose un reportage sur la manifestation pour la défense des travailleurs de ce 1er Mai.

