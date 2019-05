La Matinale – Livreurs à vélo, « l’exploitation à la cool » //13.05

Au programme de cette première édition de la Matinale dans son nouveau format, nous nous intéressons à la précarité des livreurs et des livreuses à vélo. Nous recevons Jérôme Pimot et Edouard Bernasse, du CLAP (Collectif des livreurs autonomes de Paris), pour discuter du sujet brûlant des conditions de travail de ces livreurs et coursiers qui commencent à se structurer en France comme en Europe, notamment grâce à Coopcycle.

» On travail comme au XIXème siècle, il faut donc complètement réinventer le syndicalisme. » Jérôme Pimot

A 19h36, la revue de presse, par la voix de notre journaliste Simon Marry, et notre chronique de clôture, bien sûr, le spleen politique des grands jours de Pitoum en fin d’émission!

