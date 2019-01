La Matinale – Les animaux et nous // 09.01

Au programme de cette émission consacrée aux rapports que nous entretenons avec nos amis les bêtes, La Matinale reçoit Eric Baratay, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon, spécialiste de l’histoire des animaux, qui a notamment publié « Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire » (Seuil, 2012) et « Biographies animales, des vies retrouvées » (Seuil, 2017). Nous reviendrons avec lui sur les relations entre hommes et animaux, la hiérarchisation des espèces et l’importance de questionner notre anthropocentrisme.

« L’Histoire du rapport entre les Hommes et les animaux permet de comprendre pourquoi certains êtres ont été largement négligés jusqu’à présent (…) Elle permet aussi de mieux comprendre les Hommes. »

La Matinale spéciale se poursuit en donnant la parole à deux adeptes de la zoothérapie ou « thérapie assistée par l’animal » avec François Beiger, Directeur Général de l’Institut Français de Zoothérapie qui forme de nombreux professionnels près de Lyon, ainsi qu’Antonin Sadoine, psychomotricien de l’AFTAA, (Association Française de Thérapie Assistée par l’Animal AFTAA) pour une conversation sur l’aptitude des animaux- médiateurs, à soigner les maux humains.

« La zoothérapie peut s’avérer bénéfique pour des maladies comme Alzheimer, la démence de Pick, l’autisme, les maladies psychiatriques, elle profite aussi aux polyhandicapés, aux personnes souffrant de « burn-out »… »

(François Beiger)

« A l’AFTAA, on monte des projets de thérapie assistée par l’animal dans des EPHAD ou dans le milieu carcéral. »

(Antonin Sadoine)

Niveau chroniques, Lucie nous dévoile ses doutes et ambitions en matière de marmaille et Simon nous rejoue une discussion qu’il a eu avec son père, au sujet du Lundi Vert…

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Tiphaine Albessard / Chroniques : Lucie Brill & Simon Marry / Réalisation : Adel Ittel / Coordination & Web : Bettina Lioret