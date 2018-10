La Matinale – Légitime défense & Melting Passes // 11.10

Bonsoir la France…ilienne ! Au sommaire de cette Matinale de 19h, on reçoit Vanessa Codaccionni, historienne, politologue, Maîtresse de conférence en sciences politique à Paris 8 et autrice du livre La Légitime défense. Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières. L’occasion de revenir sur ce sujet, toujours fortement d’actualité.

« Jusqu’en 2015 en France, un policier ne pouvait pas voir sa légitime défense étendue. Aujourd’hui c’est le cas. »

On accueillera ensuite Pierre Rosin Secrétaire Général et Dian Malal Koulibaly, Vice-Président de l’association « Melting Passes », qui permet à des jeunes isolés étrangers de jouer dans une équipe de football et qui les accompagne dans leurs démarches pour obtenir le statut de “mineur isolé étranger”.

« Au début quand on arrive en France on est très seuls, on a pas d’endroit où se loger. Le sport ça permet de penser à autre chose et ça soulage. »

Ce n’est pas tout, puisque Mahaut nous propose un reportage sur le rassemblement du 6 octobre en soutien à l’Aquarius. Enfin, Laury-Anne, journaliste de notre partenaire Radio Parleur, nous raconte la première manifestation interprofessionnelle de la rentrée à Paris, qu’elle a pu suivre mardi.

Présentation : Simon Marry/ Réalisation : Adel Ittel/ Co-interviews : Anna Péan et Bettina Lioret / Chroniques: Radio Parleur et Laury-Anne Cholez/ Coordination : Bettina Lioret