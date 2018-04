La Matinale – « Léger vertige » & Innovations démocratiques

Ce soir la première partie de votre Matinale se prend d’un Léger vertige avec Sven Ortoli qui nous parle de son dernier ouvrage. Journaliste à « Philosophie Magazine » et créateur de « Sciences & Vie Junior », notre premier invité mêle chiffres et lettres en alliant statistiques et citations philosophiques. Car si la nature ne s’exprime pas plus qu’en nombre qu’en mots, l’homme la regarde à travers eux et s’en fait des outil de sa compréhension. Alors que la méfiance ne cesse de croître à l’égard des instituts de sondages ou des décomptes de manifestants, notre société mondialisée semble toujours gourmande de mathématiques mais peut-être moins de philo. L’ambition de Sven Ortoli est alors triple à travers ce livre : donner le goût de la philosophie ainsi que celui des chiffres dans le but d’esquisser les changements de notre temps.

« Vous avez un outil, une grammaire, qui fait que vous pouvez parler du monde. […] La citation d’un philosophe me permets de décentrer le regard sur ces chiffres »



Le second moment de la Matinale s’intéresse à deux initiatives d’expérimentations démocratiques et civiques. Aurore Bimont porte la voix de La Halle Civique en compagnie de Lucie Anizon qui représente le collectif Démocratie Ouverte. Nos deux invitées ne pointent pas seulement du doigt un problème de désaffectation du monde politique ou une certaine défiance vis-à-vis des experts. Elles tentent de repenser le système politique français à l’aide d’incubateurs et de lieux dédiés aux initiatives citoyennes et participatives.

« Notre objectif est de soutenir ces innovations en valorisant les acteurs du collectif et la nécessité de renouveler nos institutions. […] Au-delà du jargon la cause commune c’est renouveler la fabrique des politiques publiques et la démocratie »

Sous le sceau de la chronique Simon défend Pierre Desproges tout en réactualisant le fameux « Peut-on rire de tout? ». Réponse : « oui, mais » … À suivre!

Et comme chaque mardi Jacques s’empare du micro à 19h54 pour un tour des bons plans étudiants en passant par l’exposition des archives de Radio Campus Paris à la BPI, jusqu’à ce dimanche.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Élodie Hervier et Simon Marry/ Chroniques : Simon Marry & Jacques Bouillé / Web : Philippine R / Réalisation : Tiffany / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard