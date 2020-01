La Matinale – Le Stream Reconductible // 15.01.2020

Ce soir nous recevons Quentin Censier, YouTubeur qui anime la chaîne « Sur le champ« , et décortique de célèbres batailles militaires, mais fait surtout partie de l’équipe de créateurs et créatrices qui a mis sur pied « Le Stream Reconductible« , une initiative inédite dans l’histoire récentes luttes sociales : une caisse de grève alimenter par des spectateurs et spectatrices sur twitch.

Coline zoomera ensuite sur le roman « Nul si découvert« , roman de Valérian Guillaume paru le 9 janvier aux éditions l’Olivier.

Et bien sûr, du bon son, la chronique de Mathieu et un reportage de Morgane sur l’endométriose.

Présentation : Pitoum / Co-interview : Tom Nouvian / Réalisation : Antonin Simard / Chronique & Web : Mathieu Piccarreta / Reportage : Morgane / Zoom : Coline Pianetti / Coordination : Elodie Hervier, Jules Benveniste et Hugo Passard