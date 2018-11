La Matinale – « Le Mythe de la Virilité » et Copernic // 08.11

Vos oreilles sont toujours bien au chaud dans « La matinale de 19h » ? De chaleur il sera question parmi les nombreux thèmes qui construisent la virilité. Notre première invitée Olivia Gazalé, philosophe et auteure de l’ouvrage Le mythe de la virilité, elle nous accompagne dans la première partie de cette émission pour penser à vous les hommes et à nous tous bercés au mythe violent de la virilité.

« La souffrance masculine est réelle. Il ne faut pas l’imputer à l’émancipation féminine qui est tout autant émancipatrice pour les hommes. »

A 19h30, vous serez toujours avec nous et nous décrypterons les pensées et actions politiques sous un angle anti-libéral avec Willy Pelletier sociologue et membre fondateur de la Fondation Copernic.

« L’hystérisation de la vie politique traduit un mépris de classe de la part des dirigeants, à l’égard d’une population qui lui est inconnue. »

Et pour clôturer cette émission, Radio parleur embarque son micro dans toutes les luttes et nous propose un reportage sur les délinquants solidaires.

Présentation: Elodie Hervier/ Co-interviews: Tiphaine Albessard et Simon Marry / Reportage: Radioparleur / Réalisation: Mickael Bernard / Coordination: Bettina Lioret