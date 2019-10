La Matinale – le mal-logement // 15.10.2019

Le mal-logement est croissant en France. Eric Constantin, directeur régional de la fondation Abbé Pierre en Île de France et Martin Besson, fondateur et CEO de Sans A_ sont interviewés par Lucas et Arnaud.

« Il y a une faille dans notre système de protection. »

1,2 millions de mal logés en Île de France, 200 000 personnes sans-abris, la situation est latente est semble insoluble. Nos invités nous apportent cependant énormément d’éléments de réponse et de réflexion.

« L’exclusion n’exclut personne. »

On rappelle que la Fondation Abbé Pierre conduira une série de tables rondes en Île de France ces prochaines semaines.

Puis, un reportage de Rodrigue et Nicolas rapporte l’échange qu’ils ont eu avec le génial circassien Johann Le Guillerm qui raconte la pièce « Secret (temps 2) » qui s’inscrit dans son projet global, « Attractions ».

Nous avons ensuite reçu Valentin Dubé, fondateur de l’association Travelling Screen, dont le but est de promouvoir et faciliter l’accès du cinéma au Cambodge, reçu par André.

Pour clôturer la soirée, Lily a fait et raconté sa première fois à la radio en chronique.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interview : Arnaud Ducome / Reportage : Nicolas Muraour & Rodrigue Fondeviolle / Zoom : André Sghinolfi / Chronique : Lily / Réalisation : Philipp Fischer / Coordination & Web : Jules Benveniste / Crédits Visuels : Pierre Faure