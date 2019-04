La Matinale – L’Algérie en 100 questions & Téma ! // 01.04

Ce soir on revient sur les événements récents en Algérie en s’appuyant sur l’Histoire sociale et politique de l’ancienne colonie française avec Akhram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, chroniqueur au Quotidien d’Oran et auteur de L’Algérie en 100 questions, un pays empêché aux éditions Tallandier.

“Ce que veulent les algériens c’est une période de transition suffisamment longue pour que les gens puissent s’emparer des outils démocratiques ».

En seconde partie, on reçoit Valentine Montesino, Margaux Deslandes et Justine Sebbag du Collectif Téma! qui célèbre le clip comme un art et qui affirme la place essentielle qu’il occupe dans le paysage audiovisuel. Médium en pleine ascension, vecteur d’émotions et support de messages forts, le clip fait parler de lui, anime nos quotidiens et nos réseaux. À travers la deuxième édition de leur festival, TEMA! se propose de donner la parole aux réalisateurs-trices et aux boîtes de production afin de valoriser le clip sur la scène culturelle.

Pour assister à la projection d’une sélection de clips sur grand écran, rendez-vous au MK2 Bibliothèque le jeudi 4 avril à 20h (au prix d’une place de cinéma) !

« Nous, on considère le clip comme un genre à part entière qui a ses propre codes, son propre langage» Margaux Montesino « Voir un clip sur grand écran ça procure une émotion très différente » Justine Sebbag

