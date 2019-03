La Matinale – Affaire du siècle & Creart’up // 19.03

En janvier dernier, nous avions reçu Marine Denis pour une discussion sur “L’affaire du siècle” .

La Matinale de 19 h revient ce soir sur le lancement de la procédure judiciaire, mais aussi sur la Marche du Siècle qui s’est tenue ce week-end. Clément Sénéchal, chargé de campagne pour Greenpeace sera notre premier invité.

« La stratégie de l’état c’est de dépolitiser la question et de culpabiliser le citoyen or cent entreprises dans le monde sont reponsables de 61% des émissions de gaz à effet de serre. »

Puis on parlera du Festival Creart’up, qui approche à grands pas. Clémence Lagniez, directrice adjointe de la Maison des Initiatives Étudiantes, et Marjorie Bonnaire, professeure de danse et chorégraphe, lauréate du festival Creart’up.

« Le fait qu’il y ait eu des financements à disposition nous a permis de prendre notre projet plus au sérieux. »

Puis Simon Marry viendra clôturer cette émission avec une chronique.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interview : Hugo Passard / Chronique : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Philipp Fischer / Web : Hugo Passard