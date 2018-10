La Matinale- La violence des femmes & « The Morning Walk »// 16.10

Ce soir, « La Matinale de 19h » reçoit Valentine Faure qui a publié son premier ouvrage baptisé Lorsque je me suis relevée, j’ai pris mon fusil. Imaginer la violence des femmes, un livre qui interroge la figure des femmes ayant commis un crime après avoir été elles-mêmes victimes de violences. Elle s’attarde notamment sur l’affaire Jacqueline Sauvage dont les sanctions puis la grâce ont divisé la société française.

En deuxième partie d’émission, on parle tourisme local avec Karolina Kozlowski, une jeune femme d’origine polonaise qui a fondé The Morning Walk, une structure qui propose depuis septembre dernier des visites guidées mensuelles, dédiées aux Parisiens et aux Parisiennes mais aussi aux amoureux de Paris de passage. Le concept ? Des visites de bonne heure le matin, sur les pauses déjeuners ainsi que les weekends pour la somme de 12 euros. Après avoir exploré le quartier Bonne Nouvelle en septembre, elle s’apprête à lancer une nouvelle série de visites dans le quartier de la Bourse.

Côté chroniques et reportages, on vous emmène à la 23e édition des rencontres du cinéma documentaire de Montreuil et Youdy vous fait découvrir en exclusivité, la pépite musicale d’Ysé Sauvage.

Présentation : Inès Edel Garcia/ Réalisation : Simon Marry/ Co-interviews : Elodie Hervier et Bettina Lioret / Reportage: Inès Edel Garcia / Chronique: Youdy Bilika Kutangiza/ Coordination : Bettina Lioret