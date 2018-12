La Matinale – La théorie de l’effondrement & La Cloche // 18.12

Ce soir, on parle collapsologie avec Philippe VION DURY, rédacteur en chef de Socialter, qui vient de sortir un hors-série consacré à la théorie de l’effondrement. Cette science de l’effondrement est appelée “collapsologie”. C’est un terme qui a été popularisé en France en 2015 à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes », signé Pablo Servigne et Raphaël Stevens.

Depuis, ces réflexions ont fait du chemin…

« Dans une certaine mesure, on peut souhaiter que la civilisation industrielle s’arrête, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’écologie et on pourrait aussi considérer l’effondrement comme le début d’une nouvelle ère. »

En deuxième partie d’émission, on reçoit Laura GRUARIN, co-directrice de l’association “La Cloche” pour discuter d’exclusion sociale et notamment de l’isolement des personnes sans domicile. Cette structure, créée en 2014, s’articule autour de trois programmes majeurs : Le Carillon, Les Clochettes et La Cloche à Biscuits. Mais « La Cloche », c’est aussi une chorale, une radio baptisée Radio Bitume et des ateliers de team building solidaires auprès d’entreprises.

Cette année, « La Cloche » lance une opération spéciale à l’occasion des fêtes de Noël. De fin décembre à début janvier, 6 Noël locaux et solidaires seront organisés avec le soutien de la Fondation de France, dans 6 villes de France : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris.

« On essaye de répondre à ce besoin qu’on a toutes et tous, de se rendre utile en leur expliquant qu’on a besoin d’eux pour développer différents programmes. »

Côté chroniques et reportages, on entendra un son de notre partenaire Radio Parleur sur une action militante contre la Société Générale, et Lucie viendra nous parler de charge émotionnelle.

Présentation : Inès Edel Garcia / Co-interviews : Lucas Aubry & Paulince Lecerf /Reportage : Radio Parleur / Chronique: Lucie Brill Réalisation : Simon Marry / Coordination & Web : Bettina Lioret