La Matinale – La langue française et les femmes // 22.05

Pour prendre la mesure du rôle joué par la langue française au service de la domination masculine, nous recevons Florence Montreynaud, historienne et féministe également autrice du « Roi des cons: “Quand la langue française fait mal aux femmes”. Parmi ses ouvrages, l’encyclopédie « Le XXe Siècle des femmes » ou encore « Du MLF aux Chiennes de garde » et son dernier livre, « Chaque matin, je me lève pour changer le monde ». Elle a lancé plusieurs réseaux internationaux dont les Chiennes de garde (1999) et en 2011 Zéromacho, qui regroupe 3 000 hommes engagés contre le système de la prostitution appelé « prositueur. »

Et puis on écoute un reportage de Léa Arson “Des cabanes, des champs et du rap”, sur le rassemblement contre le projet Europacity, qui s’est déroulé au triangle de Gonesse le week end du 17 au 19 mai dernier.

Présentation : Daphné Deschamps/ Co-interview : Paul Plumet/ Chronique : Léa Arson / Réalisation : Antonin Simard/ Coordination & Web : Bettina Lioret