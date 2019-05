La Matinale – La Fonction de l’orgasme // 14.05

Au programme de cette Matinale de 19h, La Fonction de l’Orgasme, une recherche théâtrale inspirée par les écrits éponymes de Wilhelm Reich, un des plus brillants et prometteurs psychanalystes de la génération des années 1920. On en parle aux côtés de Constance Larrieu et Didier Girauldon, tous les deux metteurs en scène de ce spectacle, que vous pourrez retrouver jusqu’au 17 mai au théâtre La Reine Blanche.

« L’orgasme est partout »

Une émission ponctuée par un reportage de notre partenaire Radio Parleur à 19h40, suivi de la chronique d’Eliott Janon.

Présentation : Simon Marry / Co-interview : Elodie Hervier / Revue de presse : Hugo Passard / Chronique : Eliott Janon / Reportage : Radio Parleur / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Eliott Janon / Web : Hugo Passard