La Matinale – Institut de l’Engagement X Radio Campus Paris

La Matinale de Radio Campus Paris délocalise son studio à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle pour une émission en public, à l’occasion de la 28ème « Université de l’Engagement ».

Cet événement un peu particulier est organisé à destination des lauréats d’un institut un peu particulier : l’Institut de l’Engagement.



S’engager, c’est s’investir pour une cause politique ou sociale.

Selon une étude menée par le CREDOC et l‘INJEP, 35 % des 18-30 ans déclarent donner bénévolement de leur temps en consacrant quelques heures à une association ou autre organisation au moins ponctuellement dans l’année.

Pour certain d’entre eux, cet engagement deviens une activité à part entière. Sous forme de service civique, de volontariat, de bénévolat de longue durée, en France ou à l’étranger ; ils développent alors une expérience importante et des savoirs-être et des savoirs-faire qui ne sont pas forcément enseignés dans le milieu scolaire et universitaire.

L’Institut de l’Engagement est donc un structure qui reconnaît cet investissement.

Mais qui est-il ? Que fait-il exactement ? Qui sont les lauréats ?

Dans une première partie d’émission Matthieu Schenk, community manager de l’Institut et Valène Bault , lauréate de la promotion 2016, nous ont expliqué ce qu’est cet institut un peu particulier.

Puis, Justine Chollet, cheffe de projet Service Civique à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et Bilel Oumhetta lauréat de la Promotion automne 2016, sont venu nous parler d’une forme d’engagement à l’honneur à l’Institut de l’Engagement : le service civique.

Enfin, nous avons terminé l’émission en abordant la délicate question de l’après-engagement : comment reconnaître son engagement, comment intégrer une personne engagée, les difficultés éventuelles ….

Karim Amellal, professeur, écrivain, entrepreneur du numérique Paris, à la tête d’une mission portant sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme auprès du Premier ministre et Edouard Pénide chargé d’accompagnement à l’Institut de l’engagement nous ont éclairé sur le sujet.