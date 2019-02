La Matinale – Injustice fiscale & Elise Noiraud // 05.02

En première partie nous avons reçu Pierre Grimaud, coordinateur de l’espace thématique Banques et Finance d’Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) France. Entre 2010 et 2017 : les impôts versés par les entreprises du CAC 40 ont baissé de 6,4 % en valeur absolue, alors que leurs bénéfices cumulés ont augmenté de 9,3 % et les dividendes versés aux actionnaires de 44 % en valeur absolue également sur la même période, tandis que leurs effectifs en France ont baissé de 20 %. Le rapport d’ATTAC revient sur les inégalités de la fiscalité dans les entreprises du CAC 40.

« L’impôt, c’est ce que l’on met en commun et que l’on se réparti. La collecte et l’utilisation doivent permettre de financer la transition écologique et les questions sociales. »

En seconde partie, la metteure en scène, comédienne et autrice, Elise Noiraud est venue nous parler de son Spectacle « Pour que tu m’aimes encore« , second chapitre de sa trilogie auto-fictionnelle sur l’enfance. Elle y revient avec douceur et tendresse, sur ce que c’est que d’avoir 13 ans et demi.

Entre une mère dépressive et un amoureux secret, Elise prépare une danse en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège.

Après plus de 180 dates, Elise Noiraud sera le vendredi 8 février au Théâtre de Villeneuve St Georges à 21h.

« On dit l’âge ingrat, l’adolescence, ce n’est pas pour rien (…) C’est agréable de se remettre les pieds dans les maladresses de nos 13 ans et demi. »

