La Matinale – « Inch’allah » et Nuit Debout //23.10

“Inch’allah, l’islamisation à visage découvert” est une enquête sur la progression de l’islam politique en Seine-Saint-Denis. Elle a été menée par 5 étudiants en journalisme au CFJ : Ivanne Trippenbach, Hugo Wintrebert, Charles Delouche, Célia Mébroukine et Romain Gaspar et coordonnée par deux journalistes d’investigation pour le journal Le Monde : Gérard Davet et Fabrice Lhomme.

En parallèle de leur ouvrage, un documentaire, « La plume dans la plaie » de Stéphane Jobert, donne un aperçu du travail mené, des moments de doutes et de questionnements jusqu’à la publication. Invités aux micros de Radio Campus Paris, Célia Mébroukine et Romain Gaspar, deux des cinq jeunes journalistes, nous relatent leur expérience et expliquent leur démarche.

« Cette enquête est partie d’une intuition. Il s’avère que cette intuition s’est vérifiée sur le terrain. »

En deuxième partie d’émission, Leïla Ben Aribi vient nous parler de son documentaire Place de la République -Printemps 2016. Le film nous replonge au cœur du mouvement « Nuit Debout », où de nombreuses personnes se sont spontanément rassemblées et se sont réappropriées la place de la République. Le mouvement était alors né de la contestation de la loi El Khomri.

Place de la République -Printemps 2016 sera diffusé à partir du 24 octobre au cinéma Saint-André-des-Arts dans le VIème arrondissement de Paris. Ces séances seront agrémentées de rencontres avec différents acteurs qui ont gravité autour du mouvement.

« C’est un documentaire sur le printemps 2016 à Paris. Le personnage principal, c’est la Place de la République »

Et des chroniques, bien sûr, Julie s’interroge sur la date d’anniversaire du mouvement « MeToo », mais c’était quand déjà ? Et Lucas remplit votre agenda de divers événements culturels et souhaite absolument vous emmener voir un Western, parce que… pourquoi pas ?

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Simon Marry / Co-Interviews : Léo Simon & Tiphaine / Chroniques : Julie & Lucas / Coordination : Bettina Lioret