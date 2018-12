La Matinale – « Implants Files » & MacGyver //11.12

Les “Implants Files”, vous en avez certainement entendu parler. C’est une enquête réalisée par 250 journalistes de 59 rédactions de 36 pays différents. Un travail énorme qui a révélé d’énormes lacunes dans le suivi des dispositifs médicaux : des prothèses vaginales, des prothèses de hanche ou pacemakers. Pour en parler et mieux comprendre ces problématiques nous recevons Stéphane Horel, journaliste au journal Le Monde qui a participé à l’enquête.

« Quand un patient se retrouve avec un implant à vie, c’est la vie du patient qui est foutue. »

En deuxième partie d’émission, La Matinale vous emmène au théâtre Dunois dans le 13e arrondissement. Le spectacle intitulé « J’ai écrit une chanson pour MacGyver » s’y joue actuellement. Il s’intéresse à l’adolescence dans les années 90, empreint de plein de nostalgie. On en a parlé avec Enora Boëlle qui a conçu, écrit et mis en scène la pièce et Julie Geffrin, chargée du développement des publics adolescents au théâtre Dunois.

« MacGyver est la continuité de la construction de l’identité »

Côté chroniques, Lucas revient sur l’allocution du président Emmanuel Macron du 10 décembre suite à la mobilisation des gilets jaunes. Et Lucie s’intéresse au bonheur ! Mais lequel ?

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Kathleen Franck & Sin / Chroniques : Lucas Aubry & Lucie Brill / Réalisation : Philipp Fischer / Coordination : Bettina Lioret / Web : Kathleen Franck & Anna Péan