La Matinale – Grille 2018-19 & le 48H Film Festival // 01.10

JavaScript is required.

C’est la rentrée sur Radio Campus Paris, qui a inauguré la semaine dernière sa grille musicale pour la saison 2018-2019. Nouvelles émissions, soirée de rentrée et moults événements que l’on aborde aux côtés de Christophe Da Cunha, directeur d’antenne de notre belle station.

« Radio Campus, c’est une radio auto-gérée, comme dans une famille où les plus grands apprennent aux plus petits. On va proposer des formats courts de 5, 10 ou 30 min pour que les bénévoles puissent s’exprimer. »