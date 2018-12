La Matinale – Gilets Jaunes et climat & « Don Juane » // 10.12

Ce soir dans « La Matinale », on s’intéresse au désormais fameux mouvement des gilets jaunes et à la convergence des luttes sociales et climatiques avec Laurence De Cock. Historienne et Docteure en sciences de l’éducation, elle a signé la tribune parue dans Libération, qui appelait à manifester samedi dernier, lors de la journée de mobilisation internationale pour la justice climatique, en convergence avec la quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes.

« Au minimum, il faut une dissolution de l’Assemblée Nationale »

En seconde partie d’émission on parle de “Don Juane”, une pièce de théâtre mise en scène par Emmanuelle Dupuy qui s’est emparée du « Don Juan » de Molière, en inversant le genre de tous les personnages. Don Juane y est interprétée par Garance Dupuy, la fille de la metteuse en scène, qui en profite pour mettre à nu ses talents de chanteuse à l’occasion de touchants intermèdes musicaux.

« On a voulu garder le même dénouement… être féministe, c’est ça: la fin est la même ».

