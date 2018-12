La Matinale – « Exit Tax » & Appli « E-scovery » // 13.12

Hasard du calendrier… ou pas ! Pendant que Macron affirmait vouloir “faire plus” contre l’évasion fiscale lors de son allocution, le sénat votait une des réformes du gouvernement… qui allège justement les amendes pour sanctionner l’exil fiscal. L’exit tax, qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy est donc profondément allégée. On en parle en première partie avec Dominique Plihon contributeur du livre d’Attac et de la Fondation Copernic : “L’imposture Macron – Un business model au service des puissants”.

« Nous avons la chance d’avoir un système de santé relativement performant, un système d’enseignement gratuit… Macron veut remettre en cause ce contrat social. »

En seconde partie d’émission nous recevrons les fondateurs de l’application touristique E-scovery , Loris et Rezo qui permet de découvrir via son smartphone, les histoires et les anecdotes des monuments qui nous entourent.

« On est obligés de recenser les lieux les plus touristiques mais on propose aussi du contenu insolite. »

Pour ponctuer cette émission, nous écouterons le reportage de Nicolas, de la rédaction de Radio Campus Paris, qui nous parlera de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers.

Et comme chaque jeudi, Radioparleur viendra nous informer sur l’actualité des luttes sociales: June sera en direct de la place de la République, pour nous parler de 7 personnes condamnées aujourd’hui pour avoir aidé des migrants.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interviews : Louis Gohin & Mathilde Prévost / Reportages : Nicolas Balg & June (Radio Parleur) / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Bettina Lioret / Web : Bettina Lioret