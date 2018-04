La Matinale – Evacuation NDDL & C’est Quoi Ta France ? // 24.04

Ils n’étaient pas forcément les bienvenus sur la ZAD, mais les journalistes restent pour beaucoup de Français le seul relai avec la situation sur place. Que se passe-t-il depuis l’évacuation par les forces de l’ordre ? Les habitants de la zone ont-ils décidé de remplir les formulaires distribués par le gouvernement pour légaliser leur présence ?Laury-Anne Cholez, journaliste pour Reporterre et notre partenaire Radio Parleur, est notre invitée ce soir.

C’est Quoi Ta France ? C’est le nom de l’exposition organisée par Focus Politicus, une asso entre think tank et lobby citoyen, fondée et dirigée par Werner Latournald, notre invité de ce soir. Plusieurs artistes y présentent des oeuvres sur notre politique d’accueil et d’intégration des migrants et notre modèle social. Cette année, le focus est mis sur mai 68, mais prend le temps de revenir sur la diversité culturelle française, vue comme un atout pour la société française. Sylvie et Vidya, artistes exposées dans l’exposition, seront également nos invitées.

Aviez-vous remarqué que Plenel et Bourdin n’avaient pas appelé Emmanuel Macron « Monsieur le Président » ? Après le doigt d’honneur qui a valu une arrestation à un jeune homme, Simon nous fera une petite mise au point sur la fonction présidentielle dans sa chronique. Et Jacques comme tous les mardis nous présente sa propagande culturelle.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Mickaël Bernard / Co-interview : Xenia Ivanova / Chroniques : Simon Marry et Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard