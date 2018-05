La Matinale – Et toi tu t’y mets quand & Ciné Palestine // 24.05

En première partie de cette Matinale, on reçoit Myriam Levain, journaliste qui nous parler de son dernier roman : Et toi, tu t’y mets quand ? disponible aux éditions Flammarion. Ce roman autobiographique et documenté, qui veut en finir avec la pression de l’horloge biologique, traite notamment des interrogations d’une femme de qui n’a pas d’enfants et qui s’essaie à la congélation des ovocytes en Espagne, le procédé étant encore illégal en France. Cette expérience rejoint la question de la liberté des femmes à choisir ou pas de faire un enfant.

« Il y a un paradoxe qui consiste à voir que de plus en plus de femmes à 35 ans n’ont pas d’enfants alors que ça a toujours une mauvaise image. »

En deuxième partie, on parle cinéma avec le festival Ciné-Palestine, dont la 4ème édition se tient du 25 mai au 3 juin dans des cinémas de Paris, Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers. Ce festival, à travers divers rétrospectives, master-class et projections, promeut la diversité cinématographique qui existe au public français. On en parle avec Fida Al Jounaidi, coordinatrice du festival.

« On a fait du 70e anniversaire de la Nakba la ligne directrice de la programmation de cette année: on a réservé un bon nombre de séances pour des films réalisés par des palestiniens autour de questions centrales dans l’histoire palestinienne. »

Radio Parleur nous propose aussi un reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Nation en soutien aux lycéens qui occupaient le lycée Aragon contre la plateforme Parcoursup, dont une centaine a été interpellé par la police. Louise, quant à elle, nous parle de Noire n’est pas mon métier, roman singé par 16 actrices noires, dont Aïssa Maïga et Firmine Richard, qui interpelle le lecteur sur la sous-représentation des femmes noires au cinéma, limitées à des rôles stéréotypées et secondaires.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation : Adel / Co-interview : Anna Péan et Ines Edel-Garcia / Chroniques : Radio Parleur et Louise Ortner / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard