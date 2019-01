La Matinale – Enseigner la Shoah & Les réformés // 29.01

« L’ère du témoin » touche à sa fin. Aujourd’hui, il ne reste en effet plus qu’une quinzaine de survivants d’Auschwitz en mesure de témoigner et de véhiculer une “parole vive” auprès de la jeune génération. Alors que transmettrons-nous dans les années à venir ? C’est la question que s’est posée la Fondation Jean Jaurès à l’occasion de la journée internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier dernier. Dans une récente publication intitulée “Shoah : vers la fin de l’ère du témoin” et signée Iannis Roder, la Fondation s’interroge sur la façon de préparer les professeurs d’Histoire à enseigner la Shoah, quand il n’y aura plus personne qui l’a vécu, qui l’a connu et qui s’en souvient pour raconter. Ce soir, pour en parler, on est en studio avec Iannis Roder.

« Le problème ce n’est pas le sujet mais la manière dont il est enseigné et de fait, le souvenir qu’il laisse aux élèves. »

Ensuite, on s’intéresse à l’impro avec une troupe qui se définit comme une bande de bras cassés recalés de l’armée et un jeudi par mois, ils proposent un “show militaire improvisé totalement déjanté”. Avec nous ce soir, pour en parler Lisa Gervasoni, Antoine Berrier, et Maxime Fassiotti de la troupe des Réformés. Leur prochaine représentation aura lieu le 14 février sur la scène du Kibele dans le 10e arrondissement de Paris.