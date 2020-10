La Matinale – Enseigner en 2020 // 28-10-20

Au sommaire de cette Matinale, nous parlerons tout d’abord du métier de professeur en France en 2020. S’adapter au coronavirus, au confinement puis au monde déconfiné, tout en luttant contre des problématiques plus inscrites malheureusement dans le temps, comme le manque de moyen et désormais le terrorisme. Nous ferons le point ce soir grâce à Félix, professeur d’histoire-géographie et d’Enseignement moral et civique à Aubervilliers, et aussi membre du syndicat Syndicat national des enseignants de second degré (SNES).

A 19h37, Nolwenn viendra nous offrir une chronique sur un brise-glace nucléaire en Russie. Puis, dans le zoom de la rédaction ce soir, nous recevrons Doriane Arsicaud et Rachel Bizouarne pour nous parler du concours Eloquentia !

Enfin, à 19h49 l’émission sera clôturée par une chronique de Valentin Grille sur les aides du gouvernement au monde de la culture.