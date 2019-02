La Matinale – Egypte & L’Accorderie // 11.02

Au programme de cette Matinale, on parle des 60 000 opposants et critiques du régime emprisonnés en Egypte, selon les ONG locales. Alors qu’Abdel Fattah al-Sissi a été élu, au printemps dernier, avec 97% des voix et sans concurrent face à lui, la répression s’élargit dans le pays, touchant des dizaines de journalistes, d’avocats et d’humoristes, arrêtés et emprisonnés de manière arbitraire. Avec nous pour en parler, Taher Mokhtar, médecin et militant des droits de l’Homme, arrêté en janvier 2016 en Égypte sur les chefs d’accusation d’incitation à la révolte contre le régime, et Katia Roux, chargée de plaidoyer libertés à Amnesty Intrnational France.

« Il y a une véritable parodie de la justice [en Egypte] avec des procès de masse qui concernent parfois 700 personnes à la fois »

En deuxième partie d’émission, l’Accorderie du Grand Belleville, la matinale découvre à vos côtés cet espace de vie sociale au coeur du 20ème arrondissement de Paris. Nelly Georgieva est à la table de la Matinale.

« J’ai vécu la chute du communisme, j’assiste aujourd’hui à celle du capitalisme, alors une économie basée sur l’échange, ça m’intéresse. »

Sans oublier bien sûr nos deux chroniques de ce soir, Daphné Deschamps, à 19h34, et l’indéboulonnable Pitoum, en clôture d’émission.

