La Matinale – DoXa & le cycle BPI « Le son des autres » // 17.05

DoXa, c’est le nom qu’on donne à une chose communément reconnue comme une vérité dans une société donnée. Mais c’est aussi le nom d’une série co-réalisée par Alexandre Pierrin, que nous recevons ce soir, accompagné de son acteur principal, Sébastien Chassagne. Il interprète Arthur, qui travaille dans un institut de sondage, et une erreur dans une étude remise à un client va le faire perdre les pédales. Une série qui fait réfléchir sur le sens qu’on donne aux chiffres, ce qu’ils disent vraiment, et surtout ce qu’on peut leur faire dire. Comme vous le verrez par vous-même, à peu près tout. Un thème dont vous avez certes déjà entendu parler mais jamais de façon si drôle ! La série est à retrouver ici dès maintenant !

Ce sont les amateurs de son en tout genre qui seront ravis de cette deuxième partie ! Sebastien Gaudelus, programmateur du cycle « Le Son des Autres » à la BPI, viendra nous parler de ce qui se cache derrière ce titre accrocheur. Plusieurs rencontres sont prévues : ambiances urbaines de l’Inde et du Liban, écologie sonore, mais aussi que penser de ces voix synthétiques qui nous accompagnent au quotidien ? Sont-elles les mêmes en Asie qu’en Europe ? On passe au crible les sound studies, qui proposent de considérer le son comme un objet de sciences sociales comme les autres. Entendre, ce n’est pas écouter, et on n’entend pas la même chose selon notre culture sonore. Eh oui. On parle aussi du fameux Yanny or Laurel avec notre invité, qui entend définitivement Yanny !

Côté chroniques, Radio Parleur nous emmène à la 3ème assemblée générale inter-gares de l’intersyndicale de la SNCF à Paris, Gare du Nord, afin de s’entretenir avec Anasse Kazib, cheminot gréviste et syndicaliste à SUD-Rail. Pour finir, Vincent fait le lien entre cinéma et la (triste) actualité du moment, en nous parlant du film « L’insulte » de Ziad Doueiri.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Simon Marry et Nina Beltram / Chroniques : Radio Parleur et Vincent / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard