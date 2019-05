La Matinale – Discrimination au logement // 20.05

Dans cette émission on s’intéresse aux révélations de l’enquête de SOS Racisme sur les discriminations au logement (lien ICI) ainsi qu’aux préconisations de l’association pour empêcher ces délits de rester impunis. SOS racisme demande entre autre la mise en place du « dossier anonyme », des formations obligatoires » à la non-discrimination pour les professionnels de l’immobilier ainsi que le renforcement des sanctions pénales.

Avec nous pour en parler, Florian Ribar et Marie-Paul Conaré du service juridique de SOS racisme.

« Plus on accède à un service onéreux et plus il y a de discrimination. »