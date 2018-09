LA MATINALE – DICTATURE ECOLOGIQUE & LA FABRIQUE NOMADE

L’odeur des cartables neufs qui passent sous nos nez dans les rues de Paris, les souvenirs encore si proches des coups de soleil (toujours sur le nez), la rentrée de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris!! des choses magnifiques se passent et pourtant un monde se termine.

La planète surchauffe, les désastres écologiques s’enchaînent et ceux qui le peuvent encore se voient bien forcés de réfléchir à une porte de sortie. Au menu de cette première matinale : Nicolas Casaux membre de l’organisation Deep Green Resistance France et traducteur du livre Ecologie en résistance. Dont les auteurs sont notamment: Vandana Shiva, Derrick jensen, Stephanie McMilan…

« Le caractère destructeur de la civilisation industrielle est maintenant connu et compris du grand public »

Le collectif appelle à un changement drastique de la politique et de la société. Les auteurs du livres engagés dans le mouvement écologique et réclament un rapport de force plus prononcé.

« Les petits gestes du quotidien finalement ça ne va rien changer »

La seconde partie d’émission accueil l’association La Fabrique Nomade. Ines Mesmar, directrice de l’association partage avec nous la mission d’insertion professionnelles. Une description inouïe et valorisante de la situation des réfugiés en France.

« Ils considèrent qu’ils n’ont pas à faire la fine bouche… Dans leurs esprits c’est intégrer: ils prennent ce qu’ils trouvent. »

Comment valoriser le savoir faire et insérer professionnellement les hommes et les femmes qui composent notre société future ?

Des sujets aussi graves que passionnants pour notre première matinale de la saison. Les chroniques le sont tout autant. Un retour sur les bourdes de nos politiques : Mathilde a traversé de nombreux passages piétons pour venir jusqu’aux studios de Radio Campus Paris où elle nous livre son point de vue sur la sortie du président. Une première Matinale clôturée par la chronique de Pitoum qui nous rassure : oui la fin du monde arrive, mais on aura encore le temps de bien voter avant cela !!

