La Matinale – Descente au cœur du mâle & Sort des exilés // 14.01

La virilité est en question. Mythe improbable et pourtant universel, fondateur des valeurs du mâle, le vrai, avec des biscottes pas possibles, une barbe rappeuse de trois jours. D’après le Larousse, on parle aussi de la virilité comme étant l’ensemble des caractéristiques physiques de l’homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin. On remet tous ces joyeux stéréotypes en question avec l’aide de Raphaël Liogier, sociologue, philosophe, professeur des universités à l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ainsi qu’au collège international de philosophie. Il est surtout l’auteur du livre Descente au cœur du mâle, disponible aux éditions Les Liens qui Libèrent.

« Aujourd’hui, les femmes sont représentées comme des biens fongibles, qui perdent de la valeur à l’usage. Le principe de virginité, c’est aussi cela. »

En deuxième partie d’émission, le sort des exilés en Île de France et les défaillances du système d’enregistrement des demandes d’asile, critiquées par de nombreuses associations. Depuis mardi dernier, d’après le Parisien, une centaine de personnes sont enfermées dans des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne et à Paris, dans le Bois de Vincennes. Pour en parler, on accueille Thomas Berteigne, président de la Ligue des Droits de l’Homme, Paris 18.

« Avant d’être protégé par la convention de Genève, les demandeurs d’asile ont des droits sociaux qu’on tente de leur enlever. »

Côté chroniques, Emmanuel revient sur les propos… du frère de François lui-même ! Et en fin d’émission, Pitoum retranscrit la lettre du président Macron, à sa manière…

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Morgane Protas et Nicolas Benoit / Chronique : Emmanuel Raspiengeas et Pitoum / Réalisation : PH Dimitriu / Coordination : Bettina Lioret / Web : Simon Marry