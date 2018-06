La Matinale – Déambulations sonores Cie l’Hôtel du Nord // 31.05

Si vous nous écoutez sur le 93.9, c’est que vous êtes amateur de radio. Et si vous êtes amateur de radio, vous avez probablement déjà entendu parler de tous les formats de création qui se déclinent autour du son. Parmi ces possibilités il en est une que Mélanie Péclat, l’invitée de la Matinale de 19h de ce jeudi 31 mai, connaît bien : la déambulation sonore. Avec la metteuse en scène Lola Naymark, elle parcourt la France (et notamment le nord) avec son enregistreur, pour demander à des habitants de leur raconter leur ville. Rassemblés et montés, ces témoignages constituent une déambulation sonore, comme un portrait subjectif et sonore de la ville, que les deux artistes proposent ensuite à des auditeurs. La prochaine a lieu ce week-end, et c’est la ville de Vitry-sur-Seine qu’elles vous feront découvrir. Au bout du projet, la création du spectacle « Les rues n’appartiennent en principe à personne » (du même titre que leur projet entier). Alors, que disent les gens sur leur rapport à leur ville, savent-ils en parler et osent-ils le faire ? Et comment Mélanie Péclat et Lola Naymark se sont inspirées d’Espèces d’Espaces, de Georges Perec, pour poétiser notre lien à la ville ? Réponse dans l’interview !

« Les plus belles rencontres qu’on a faites sont souvent celles qui paraissaient le plus difficiles au départ. »

Et en deuxième partie, et puisque c’est la dernière Matinale de 19h classique de la saison, toute l’équipe s’est mise au micro pour revenir sur ces 128 émissions en direct ! Au programme une chronique de Simon et une d’Alban, des quizz sur les émissions de l’année et le quizz spécial 1998 de Jacques en l’honneur des 20 ans de la radio, sans oublier le sketch final d’Anna !

La tournée des 20 ans de Radio Campus Paris commence ce vendredi 1er juin. Vous retrouverez ici les 20 dates d’émissions en public et en musique, dans tout Paris et pendant tout le mois de juin !