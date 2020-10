La Matinale de 19h – ZEvent X Amnesty International // 21/10/20

Au programme de cette Matinale de 19h, on revient sur le ZEvent, l’événement caritatif dont l’édition 2020 vient de se clôturer et qui a permis de réunir 5,7 millions d’euros pour Amnesty International. Nous avons le privilège d’être en compagnie de Cécile COUDRIOU, la présidente d’Amnesty International France, et Alex DACH, le co-fondateur du ZEvent.

En deuxième partie d’émission, Zoé reçoit Thomas FOURNY (alias Johnny Kasparov) et Maxime LETHELIER (alias Flashbacker) du projet Bruitalismes.

Le tout entrecoupé des chroniques de Nolwenn et Audrey.

Crédits : Présentation : Jules Benveniste / Co-interview : Audrey / Réalisation : Colin Gruel/ Chroniques : Audrey et Nolwenn / Zoom : Zoé Neboit / Coordination et Web : Anaïs Martinez