La Matinale de 19h // Voyage et émancipation féminine // 10/03/21

Ce soir, dans La Matinale, on parle de Les femmes sont aussi du voyage, une œuvre dont on souhaite vivement qu’elle ne passe pas sous les radars car elle parle avec justesse de voyage et d’émancipation féminine, c’est un livre qui sort aujourd’hui chez Flammarion. Nous recevons Lucie Azema, journaliste et autrice de ce livre, qui s’adresse aux femmes qui sont déjà parties et à celles qui hésitent encore.

Ensuite, pour le Zoom nous écouterons un portrait des femmes oubliées par la science proposé par Radio Campus Besançon et l’émission sera ponctuée de chroniques de Massine Kelai qui pousse son coup de gueule sur le Covid et de Clara Bouzille sur l’interview de Harry et Meghan par Oprah Winfrey.

Présentation : Jules Benveniste / Réalisation : Colin Gruel / Chroniques : Massine Kelai et Clara Bouzille / Co-interview, coordination et web : Anaïs Martinez