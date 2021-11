La Matinale de 19h // Vincent Mael Cardona et son film « Les Magnétiques » // 16/11/2021

Ce soir dans La Matinale, nous recevons le réalisateur et scénariste du film « Les Magnétiques », sorti mercredi 17 novembre en salles. On va parler radio, pirates, radio pirates, années 80, amour… Les sujets qu’abordent le très beau film de Vincent Mael, entre autres.

Nous zoomerons ensuite avec le festival des idées, qui a lieu du 18 au 20 novembre à la Bellevilloise et Ground Control, et qui va donner lieu à de nombreux débats et discussions, notamment sur le thème « Réparer le futur ». Nous recevrons son programmateur Thomas Stoll et une de ses intervenantes Adelaide Bon.

Lucas Richard et Sylvie Argibay nous ferons également joie de nous faire écouter leurs chroniques, le premier parler de sa batterie sociale, et la seconde de Pépé Mujica, le président atypique de l’Uruguay.

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Co intervieweuse : Adalyen de Particule / Chroniqueur.se.s : Lucas Richard et Sylvie Argibay / Réalisation : Tom Mcminigal / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Vincent Mael Cardona, Thomas Stoll et Adelaide Bon / Web : Hugo Leroi