La Matinale de 19h // Vincent Bolloré : en quoi son empire des médias est-il dangereux ? // 13/01/2022

Au programme de ce soir, nous parlerons de l’évolution du paysage médiatique français, et plus particulièrement de l’empire croissant de Vincent Bolloré, en compagnie de Thibault le Hégaralt, enseignant chercheur en histoire des médias à l’université Paris-Saclay.

Dans la seconde partie de l’émission nous recevrons Théo Bluteau et Jennifer Cabassu, créateurs et interprètes du spectacle « FORTUNE – Récits du littoral #2 » qui se jouera prochainement au théâtre de Vanves dans le cadre du Festival Zoom d’hiver.

Et pour finir, notre chroniqueuse Saskia Reimann nous parlera de la situation à la frontière ukrainienne.

Présentation : Suzanne Saint Cast / Invité.e.s : Thibault le Hégarat, Jennifer Cabassu et Théo Bluteau / Chroniqueuse : Saskia Reimann / Réalisation : Jeffrey Louis / Co intervieweuses : Elsa Gavinet et Lara Lopes / Coordination : Hugo Leroi